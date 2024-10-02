寒暖差の読めない今の時期、アウターを新調するなら？前を閉じれば、トップスとしても可愛く着られる。気温に合わせて使い分けられる薄くて軽いアウターから、使えるデザインをラインアップ。「ブラウス気分で使える」ショート丈のカーディガンジャケット的なきちんと感とブラウスのような甘さ。どちらの要素もそなえたコンパクトな前開き。金ボタンや柄など、レトロなひとさじが加わると今年らしい。【Open】「オールインワンが