2023年7月、札幌・ススキノのラブホテルの一室から首のない男性の遺体が見つかった猟奇殺人事件。殺人や死体損壊の疑いで田村瑠奈被告が逮捕、起訴されたほか、その両親も幇助の疑いで逮捕、起訴されている。瑠奈被告と両親の間は歪んだ親子関係があったことはすでに報じられているが、10月1日、母親・浩子被告の第4回公判で証拠として流された瑠奈被告の肉声は、あまりにも生々しいものだった――。7分間にまとめられた瑠奈被告の