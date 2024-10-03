吉本との契約解除が引き金となったか元プラス・マイナスの岩橋良昌が、TOKYOMXのテレビ関係者からMC番組のオファーをもらうも、「音沙汰なし」になってしまったことをSNSで明かし、激怒している。「MXで7．8．9月岩橋さんMCで番組やりたいんですーってわざわざ東京で打ち合わせしてで何もなく7月過ぎてたし1回ちょろっと出ただけそっから音沙汰なしこっちが提示したギャラはな、嬉しくてMCとして長く器用してもらうた