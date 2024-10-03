中東情勢を協議する国連安全保障理事会の緊急会合で発言するグテレス事務総長（中央）＝2日、ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は2日、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃などで緊迫する中東情勢を協議する緊急会合を開いた。参加したイスラエルとイラン双方の代表がさらなる対抗措置に言及し、けん制し合った。イスラエルのダノン国連大使は、イランがレバノンの民兵組織ヒズボラ、