俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（30日スタート月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSが更新され、キャスト陣のオフショットが公開された。【写真あり】制服似合い過ぎ！ 橋本環奈“同級生”との仲良しショットを公開公式SNSは「『おむすび』は桜の開花時期を狙ってロケが行われました。高校入学、新しい友達、憧れの先輩