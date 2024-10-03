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メガバン出身のYouTuber、新NISAの落とし穴を指摘「無理な満額投資に注意」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 資産運用YouTuberの著書から、新NISAの落とし穴について解説している
  • 最も注意すべき点は無理な満額投資で、家計を切り詰めすぎないことが大前提
  • 生活防衛資金から貯金し、近い将来に使う資金も用意しておくのが無難だそう
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