◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズアストロズ２―５タイガース（２日、米テキサス州ヒューストン＝ミニッツメイドパーク）シリーズ第２戦を行い、初戦黒星のアストロズは、２―２で迎えた８回２死満塁で、中継ぎ陣が崩れ、２―５で連敗し、敗退した。ア・リーグ最長だったリーグ優勝決定戦連続進出が７年で途切れた。３日の第３戦（日本時間４日）に先発予定だった菊池雄星投手は、緊急中継ぎ登板に備えてブルペン待機も