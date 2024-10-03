国内映画賞のトップバッターとして注目を集める「第16回TAMA映画賞」（主催：TAMA映画フォーラム実行委員会）の受賞作品及び受賞者が発表され、映画『ナミビアの砂漠』の河合優実が最優秀女優賞、山中瑶子監督は最優秀新進監督賞 受賞した。河合と山中監督は、11月30日に東京・パルテノン多摩大ホールで開催される授賞式に登壇予定。【画像】『夜明けのすべて』『ぼくのお日さま』ほか受賞作品「明日への元気を与えてくれる・