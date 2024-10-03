山でも海でも川でも、世界中の至る所で目にすることができる「砂」ですが、枯渇が問題視されることがあります。この「砂不足問題」について、土木技師のグレイディ・ヒルハウス氏が解説しました。Is the World Really Running Out of Sand? - Practical Engineeringhttps://practical.engineering/blog/2024/10/1/is-the-world-really-running-out-of-sandIs the World Really Running Out of Sand? - YouTubeアメリカ農務省が作成
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