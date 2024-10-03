◇エイチ・アイ・エスカップ 第３３回秋季リーグ戦 第５〜６節 （９月２８、２９日、夕張・サングリンスタジアムほか）旭川大雪が第５節で、とかち道東に１３−１、札幌手稲に７−０で連続コールド勝ち。７連勝とし、最終戦（５日、対苫小牧）を残して２年連続１３度目の優勝を決めた。７試合で計７２得点と圧倒的な攻撃力を発揮。全国切符が懸かる秋季北海道選手権（１２日開幕）へと弾みをつけた。札幌北広島は６勝１敗で２