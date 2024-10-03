24-25シーズンのCLリーグフェーズ第2節ドルトムント対セルティックの一戦がジグナル・イドゥナ・パルクで行われ、サポーターの大声援を受けた昨季のCLファイナリストが、セルティックを大量7ゴールで下した。セルティックは9分に前田大然のゴールで同点に追い付くも、その直後にカリム・アデイェミに失点を許し、前半だけで5-1の大差を付けられてしまった。セルティックはスコットランドリーグでは3連覇中の絶対王者だが、CLでは思