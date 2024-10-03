XRデバイスにおいて「人の眼レベルの解像度を実現する」として、超高解像度なヘッドセットを投入しているフィンランド企業のVarjo（ヴァルヨ）。アップルが「VIsion Pro」を投入するなど空間コンピューティングをめぐる競争が激化するなか、いかに市場を攻略していくのか。