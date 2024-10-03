東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値161.76高値161.88安値158.71 166.03ハイブレイク 163.95抵抗2 162.86抵抗1 160.78ピボット 159.69支持1 157.61支持2 156.52ローブレイク ポンド円 終値194.32高値194.43安値190.42 199.70ハイブレイク 197.07抵抗2 195.69抵抗1 193.06ピボット 191.68支持1 189.05支持2 187.67ロ&#1254