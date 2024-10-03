東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.44高値8.44安値8.23 8.72ハイブレイク 8.58抵抗2 8.51抵抗1 8.37ピボット 8.30支持1 8.16支持2 8.09ローブレイク シンガポールドル円 終値113.37高値113.40安値111.37 116.09ハイブレイク 114.74抵抗2 114.06抵抗1 112.71ピボット 112.03支持1 110.68支持2 110.00ローブレイ