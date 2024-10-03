東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6885高値0.6916安値0.6875 0.6950ハイブレイク 0.6933抵抗2 0.6909抵抗1 0.6892ピボット 0.6868支持1 0.6851支持2 0.6827ローブレイク キーウィドル 終値0.6263高値0.6313安値0.6258 0.6353ハイブレイク 0.6333抵抗2 0.6298抵抗1 0.6278ピボット 0.6243支持1 0.6223