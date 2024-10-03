・ＮＹダウ４２１９６．５２（＋３９．５５） 高値４２２５９．５２ 安値４１９６８．７９ ・Ｓ＆Ｐ５００５７０９．５４（＋０．７９） ・ナスダック総合指数１７９２５．１２３（＋１４．７６４） 出所：MINKABU PRESS