・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７０．１０ドル（＋０．２７ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２６６９．７ドル（－２０．６ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３１６２．８セント（＋１８．３セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６１５．２５セント（＋１６．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４３２．５０セン