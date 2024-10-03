■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3692) ＦＦＲＩ 東証グロース (6479) ミネベア 東証プライム (5711) 三菱マ 東証プライム (9069) センコーＨＤ 東証プライム (8905) イオンモール 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8020) 兼松 東証プライム (2156) セーラー広告 東証