― ダウは39ドル高と反発、中東情勢への懸念から積極的にはリスクを取りづらい相場となった ― ＮＹダウ 42196.52 ( +39.55 ) Ｓ＆Ｐ500 5709.54 ( +0.79 ) ＮＡＳＤＡＱ 17925.12 ( +14.76 ) 米10年債利回り3.783 ( +0.051 ) ＮＹ(WTI)原油 70.10 ( +0.27 ) ＮＹ金 2669.7 ( -20.6 ) ＶＩＸ指数18.90 ( -0.36 ) シカゴ日経225先物 (円建て)38665 ( +915 )
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