ダイソーで後ろ姿がキュートなインテリアを発見。実はコレ、くまちゃんの形をした置物なのですが、お顔を見た瞬間にギョッとしました…！後ろ姿は可愛いのに、悪い笑みを浮かべたような表情のくまちゃんだったんです。DIY作業がテーマのようですが、持っている道具も心なしか武器のよう…。子供が見たら泣いちゃうかも！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アニマル置物（くま）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー後