国内映画賞のトップバッターとして注目を集める「第16回TAMA映画賞」（主催：TAMA映画フォーラム実行委員会）の受賞作品及び受賞者が発表され、映画『夜明けのすべて』が最優秀作品賞（三宅唱監督 及びスタッフ・キャスト一同）、最優秀女優賞（上白石萌音）、最優秀新進男優賞（松村北斗）の3つの賞を獲得した。【画像】『夜明けのすべて』松村北斗の出演シーン（場面写真）最優秀作品賞の受賞理由として「ささやかな日々の営