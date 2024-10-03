Philip BlenkinsopAlistair Smout[ブリュッセル／ロンドン ２日 ロイター] - 英国のスターマー首相は２日、ブリュッセルで欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長と会談し、協力強化に向け取り組みを加速することで合意した。スターマー氏は今年７月の総選挙で自身が率いる労働党が勝利し、政権交代を果たして以来、ＥＵとの関係再構築に意欲を見せてきた。さまざまな分野が視野に入る中、英ＥＵ双方とも安全保障に