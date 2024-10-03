話が上手な人と下手な人の違いとは何なのか。明治大学の齋藤孝教授は「話が『無駄に長い』人は、コンパクトに要約できていないのに、それをおかしいと思わずにスピーチしてしまう。時間感覚を養うための簡単な方法がある」という――。※本稿は、齋藤孝『40代から人生が好転する人、40代から人生が暗転する人』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa