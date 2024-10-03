【Lucrea（ルクリア） ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ】 2025年5月 発売予定 受注受付開始：10月4日13時 価格：35,200円 メガハウスは、フィギュア「Lucrea（ルクリア） ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ」の予約受付を10月4日13時より開始する。発売は2025年5月を予定し、価格は35,200円。