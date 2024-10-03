【Ultimate Article ULTRAMAN: RISING】 2025年3月 発送予定 受注受付開始：10月4日13時 価格：25,850円 メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article ULTRAMAN: RISING」の受注受付を10月4日13時より開始する。商品の発送は2025年3月を予定し、価格は25,850円。 Netflixアニメーションと円谷プロダクションの共同制作アニメ