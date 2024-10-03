東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値146.47高値146.51安値143.43 150.59ハイブレイク 148.55抵抗2 147.51抵抗1 145.47ピボット 144.43支持1 142.39支持2 141.35ローブレイク ユーロドル 終値1.1045高値1.1083安値1.1033 1.1124ハイブレイク 1.1104抵抗2 1.1074抵抗1 1.1054ピボット 1.1024支持1 1.1004支持2 1.0974ロ&#12