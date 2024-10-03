○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １０：３０豪・貿易収支 １６：５０仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １６：５５独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：００ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：３０英・サービス部門購買担当者景気指数（改定