【豪州】 貿易収支（8月）10:30 予想55.2億豪ドル前回60.09億豪ドル（貿易収支) 【スイス】 消費者物価指数（CPI）（9月）15:30 予想0.0%前回0.0%（前月比) 予想1.2%前回1.1%（前年比) 【トルコ】 消費者物価指数（9月）16:00 予想21.2%前回2.47%（前月比) 予想48.2%前回51.97%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（9月）16:55