米Microsoftは 10月1日（現地時間）、永続的ライセンスの個人およびスモールビジネス向けOfficeの新バージョン「Office 2024」（Windows、Mac）を発売した。エディションと価格は以下の通り:Office Home 2024：31,343円（Word、Excel、PowerPoint、OneNote）Office Home & Business 2024：39,982 円（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote）対応環境は、Windows用はWindows 10および11、Mac用は最新から過去3バージョン