専業主婦に気楽なイメージを持っている人もいるかもしれませんが、24時間体制で家事育児をこなすのは大変なことです。そんな専業主婦の妻に対して思いやりのない言葉を発してしまった夫がいて……！？ 夫へのプチ復讐エピソードを友人のA子から聞きました。 夫のセリフにムカッ！ 悪気はなかったのでしょうが、思わぬ一言が相手を傷付けることもあります。お互いを労い合い、言葉選びに気を付けて生活できる