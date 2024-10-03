9月27日投開票の自民党総裁選に立候補するも、決選投票に進めず涙をのんだ小泉進次郎・現選挙対策委員長。一体、総裁選の最中に何が起きていたのか。総裁選終了後、「週刊文春」の名物コーナー「阿川佐和子のこの人に会いたい」に登場し、阿川佐和子さんに「初めての総裁選」の内幕を赤裸々に明かした。インタビュー冒頭を抜粋して紹介する。【画像】妻・滝川クリステルは胸元のカッティングとパールが印象的な純白ワンピースで