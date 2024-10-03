透明な螺旋（東野圭吾、文春文庫）百年の孤独（ガブリエル・ガルシア・マルケス/鼓直、新潮文庫）傲慢と善良（辻村深月、朝日文庫）赤と青のガウン―オックスフォード留学記（彬子女王、ＰＨＰ文庫）傷痕のメッセージ（知念実希人、角川文庫）赤と青とエスキース（青山美智子、ＰＨＰ文芸文庫）仮面（伊岡瞬、角川文庫）地面師たち（新庄耕、集英社文庫）幸せな家族 - そしてその頃はやった唄（鈴木悦夫、中公文庫）方舟（夕木春央