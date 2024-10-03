記者会見に臨むイランのペゼシュキアン大統領＝２日/Karim Jaafar/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）イランのペゼシュキアン大統領は２日、前日のイスラエルへのミサイル攻撃を受けて同国が報復攻撃に出た場合、「より激しい措置」を講じると述べてイスラエル側を牽制（けんせい）した。ペゼシュキアン氏は訪問先のカタールで、イスラエル中東地域の不安定化を引き起こしていると非難。同国に約２００発の弾道ミサイルを発射した１日の