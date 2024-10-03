コロナ融資仲介で約5億円を詐取コロナ禍で業績が悪化した医療法人などに対する融資制度を悪用したとして、警視庁は独立行政法人「福祉医療機構」（WAM）の元理事でみずほ銀行元常務の三浦由博容疑者、医療関連コンサルタントの北村隆史容疑者らを逮捕した。無利子無担保で事業資金を支援する制度だけに利用者は多く、'22年3月期までの融資実績は1兆9812億円（約3万9000件）にのぼっていた。三浦容疑者らは「便宜を図る」と医療機関