色仕掛けで金銭をだまし取る“ロマンス詐欺”の新たな手口が横行している。外国人を名乗る女が、突然もちかけてきた偽の投資の対象は…。（LINEで送られた動画）外国人を名乗る女性：これからお茶を飲みまーす。ちょっとまってね。これは今回のプーアル茶ですよ。なんと、健康茶として注目される中国原産のプーアル茶だった。「2人の未来のために買って稼ごう」2024年2月下旬頃、福岡市の51歳の男性にSNSで知り合った外国人を名乗