（ＣＮＮ）イスラエル軍は２日、レバノン南部でのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの地上戦で、自軍の兵士８人が死亡したと発表した。同軍は前日にレバノン南部で「限定的」な地上作戦を開始したと発表していた。同軍によると、兵士８人が死亡したほか、特殊な任務を担うエゴズ部隊の将校１人と兵士４人が重傷を負ったという。兵士らの死亡場所は明らかにしなかった。同軍は先に今回のレバノン地上侵攻で初の死者が出たと発表。イ