【モデルプレス＝2024/10/03】Travis Japanの中村海人と松倉海斗が、3日放送のTBS系『太一・イノッチ・ジュニアのいい歳こいて』（よる10時〜10時57分）にゲスト出演。国分太一、井ノ原快彦、千原ジュニアにTikTokを伝授する。【写真】Travis Japan“トリプルカイト”が密着◆中村海人＆松倉海斗、先輩たちにTikTok伝授本番組は、3人合わせて芸歴ほぼ100年の国分、井ノ原、千原が、ちょっと気恥ずかしいけど“いい歳こいて”いろい