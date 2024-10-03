いまやリビングのテレビで見るコンテンツも、地上波放送よりもっぱらネット動画がメインという家庭は少なくありません。ネット動画こそ画質や音質にこだわりたい、あるいは複数アプリをまたいでの視聴をもっとスムーズに行いたいなら、この秋発売されたばかりの動画視聴デバイスのニューフェイス「Google TV Streamer（4K）」（1万6000円）は要チェックです！ひと言で言えば従来よりGoogleが展開してきた「Chromecast」シリーズ同