俳優の松重豊（６１）が３日までに、所属事務所「ｚａｚｏｕｓ」（ザズウ）の公式インスタグラムに登場した。「＃釜山国際映画祭＃劇映画孤独のグルメ」のハッシュタグをつけ、２日から韓国で開幕した第２９回釜山国際映画祭に参加することを報告。松重が監督、脚本、主演を担った映画「劇映画孤独のグルメ」（来年１月１０日公開予定）がオープンシネマ部門で初公開される。絶景をバックに撮影した松重の姿をアップ。黒