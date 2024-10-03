◆第１０３回凱旋門賞・Ｇ１追い切り＝１０月２日、仏シャンティイ・ラモルレイ調教場第１０３回凱旋門賞・Ｇ１（６日、パリロンシャン競馬場＝ＪＲＡ海外馬券発売対象レース）で、日本調教馬として初勝利を目指すシンエンペラーが２日、滞在しているフランス・シャンティイのラモルレイ調教場で最終追い切りを行った。この日はダート周回コースで軽めの調整。陣営が上昇を確信しており、納得の仕上げで世界最高峰の舞台に送り出