タレントの板野友美（33）が、夫でプロ野球「東京ヤクルトスワローズ」の高橋奎二投手（27）の試合前日に公開した手料理に、「ゲン担ぎですね！」「なんてステキな嫁さんなんだ！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】「友飯」板野友美の品数豊富な食卓（複数カット）Instagramのハイライトで「Food友飯」と題し、「いかたらこスパゲティ」「ナスと豚肉の味噌炒め」「鱈の煮付け」「ひき肉パクチーと春雨炒め」など、