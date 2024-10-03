１日に発足した石破内閣の経済閣僚は、閣僚や自民党の重要ポストの経験者が多く、政策に明るい安定した布陣となった。各大臣は２日の就任記者会見で、デフレ脱却を最優先課題に挙げ、物価高対策や賃上げ、地方創生などに取り組む考えを強調した。メリハリ「経済あっての財政。経済再生と財政健全化の両立を進める」。加藤財務相は２日の記者会見で、デフレ脱却に向けて効果的な財政出動と歳出改革の必要性を強調した。衆院選後