＜エイミフルな毎日：UX富山詠美アナウンサー＞「自分はどんな高校生だっただろう？」10年前を思い返し、この職業への憧れや将来への漠然とした不安を抱えながら「毎日を必死に過ごしていたなあ」と懐かしくなりました。なぜ物思いにふけってしまったのかというと、新潟テレビ21は、令和の高校生を主役にした特別番組を制作しているのです！その名も「GOGO！放課GO！」。舞台は、長岡市の中越高校。NON STYLE井上さんと村重杏