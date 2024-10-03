スペイン紙『El mundo』は2日、マンチェスター・シティのポルトガル代表MFマテウス・ヌニェスが携帯電話の窃盗容疑で逮捕されていたと報じた。地元警察の発表によると、ヌニェスは先月8日、マドリード市内のナイトクラブで58歳の男性の携帯電話を奪った容疑で逮捕された。逮捕後、警察署内の独房に入れられた彼は弁護士に連絡。結局、ヌニェスは同日中に釈放された。だが、一部の目撃者は、被害者男性がトイレ内でヌニェスを撮影し