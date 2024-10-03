ジローナ戦の前半、PKを放つフェイエノールトの上田＝ジローナ（共同）【ジローナ（スペイン）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は2日、スペインのジローナなどで1次リーグ第2戦の9試合が行われ、上田綺世のフェイエノールト（オランダ）は敵地でジローナ（スペイン）に3―2で勝って初勝利を挙げた。上田は前半にPKを失敗し、後半26分までプレーした。モナコ（フランス）の南野拓実はディナモ・ザグレブ（クロア