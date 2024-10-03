【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク外国為替市場では、日銀による追加利上げ観測の後退と堅調な米労働指標の発表を受けて円売り・ドル買いが加速し、円相場は１ドル＝１４６円台半ばに下落した。午後５時現在は１４６円４１〜５１銭と、前日同時刻比２円８９銭の大幅な円安・ドル高。米長期金利が大きく上昇したことも円売り・ドル買いを促した。