元タレントの木下優樹菜さん（36）が2日、Instagramを更新。12歳の長女・莉々菜さんと8歳の次女・茉叶菜さんとの家族ショットを公開した。【映像】次女・茉叶菜さんの顔出しショット木下さんはInstagramで、「足長っ スタイル良すぎ」とコメントが寄せられたスタイル際立つ莉々菜さんとの全身ショットや、「横顔がそっくり」とコメントが寄せられた茉叶菜さんの顔出し寝顔ショットなど、2人の娘をたびたび公開し反響が寄せられ