国内映画賞のトップバッターとして注目を集める「第16回TAMA映画賞」（主催：TAMA映画フォーラム実行委員会）の受賞作品及び受賞者が決定した。最優秀作品賞には『夜明けのすべて』（三宅唱監督 及びスタッフ・キャスト一同）と『ぼくのお日さま』（奥山大史監督 及びスタッフ・キャスト一同）が選ばれた。【画像】『夜明けのすべて』『ぼくのお日さま』ほか受賞作品TAMA映画賞は、2009年にスタートし、前年10月から当年9月に