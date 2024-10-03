最も日本を愛し、日本から愛された外国人指揮官のひとりであることは確かだ。９月29日に日本サッカー殿堂の掲額式が行われ、元日本代表監督のアルベルト・ザッケローニ氏が新たに殿堂入りを果たした。2011年のアジアカップで優勝し、2014年のブラジル・ワールドカップを戦ったイタリア人指揮官は、母国のメディアで日本での表彰に言及している。ザッケローニ氏は通信社の『ANSA』で、「彼らはいつも私に対してこうやって示し