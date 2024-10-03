[10.2 欧州CLリーグフェーズ第2節 ディナモ・ザグレブ 2-2 モナコ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は2日にリーグフェーズ第2節を各地で開催した。ディナモ・ザグレブ対モナコは2-2の引き分けに終わった。直近のリーグ戦を欠場して休養十分のモナコMF南野拓実は4-2-3-1のトップ下でフル出場。ディナモ・ザグレブのDF荻原拓也はベンチ入りも出番は訪れず、欧州CL2試合連続ゴールとはならなかった。雨が降りしきる中で前半13分